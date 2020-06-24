Путин лично поприветствовал ветеранов перед парадом на Красной площади
Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы. Трансляция шла в пресс-центре для журналистов в Манеже, уточняет РИА Новости.
На трибуне, установленной на Красной площади для проведения парада, президент пожал руки ветеранам. Двое из них довольно продолжительно общались с президентом. В ответ Владимир Путин им утвердительно кивнул.
Вместе с российским президентом в одном ряду находятся лидеры государств, которые участвуют в торжествах в честь 75-летия Победы. Справа от Владимира Путина на трибуне сидят ветеран и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он тоже общается с гостями торжеств.
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