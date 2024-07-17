Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что Россия серьёзно продвинулась в этой сфере, а тестирование цифрового рубля показало работоспособность и функциональность платформы.

«Теперь нужно... перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», - указал глава государства.



Он добавил, что в сфере цифровых валют России важно не упустить момент и развивать инфраструктуру, а также «своевременно настраивать правовую базу и регулирование».

Ранее Центробанк РФ провёл исследование и выяснил, что около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

