Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Цифровые валюты стали динамичным и перспективным направлением, которое становится всё более востребованным в мире. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что Россия серьёзно продвинулась в этой сфере, а тестирование цифрового рубля показало работоспособность и функциональность платформы.
«Теперь нужно... перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», - указал глава государства.
Он добавил, что в сфере цифровых валют России важно не упустить момент и развивать инфраструктуру, а также «своевременно настраивать правовую базу и регулирование».
Ранее Центробанк РФ провёл исследование и выяснил, что около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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