Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Цифровые валюты стали динамичным и перспективным направлением, которое становится всё более востребованным в мире. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что Россия серьёзно продвинулась в этой сфере, а тестирование цифрового рубля показало работоспособность и функциональность платформы.

«Теперь нужно... перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», - указал глава государства.

Он добавил, что в сфере цифровых валют России важно не упустить момент и развивать инфраструктуру, а также «своевременно настраивать правовую базу и регулирование».

Ранее Центробанк РФ провёл исследование и выяснил, что около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦБ РФ / cbr.ru
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