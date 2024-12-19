Путин: Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%
Президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира, и заявил, что в РФ рождаемость упала до 1,41%. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Так, по его словам, число детородных женщин понизилось на 30%.
«Нужны девочки, женщины!», - посмеялся президент.
Что касается рождаемости, то российский лидер считает, что это коэффициент нужно ускорять как минимум до 2,1%. Сейчас он составляет 1,41%.
Ранее Путин заявил, что в России сохраняется семейная ипотека под 6%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru