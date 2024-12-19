Путин: Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%

Президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира, и заявил, что в РФ рождаемость упала до 1,41%. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Так, по его словам, число детородных женщин понизилось на 30%.