Путин: Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%

Президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира, и заявил, что в РФ рождаемость упала до 1,41%. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Так, по его словам, число детородных женщин понизилось на 30%.

Путин заявил о наличии недоработок при борьбе с инфляцией в России

«Нужны девочки, женщины!», - посмеялся президент.

Что касается рождаемости, то российский лидер считает, что это коэффициент нужно ускорять как минимум до 2,1%. Сейчас он составляет 1,41%.

Ранее Путин заявил, что в России сохраняется семейная ипотека под 6%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаДетиРождаемость

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