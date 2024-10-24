Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство республики Татарстан за организацию саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: Саммит БРИКС в Казани успешно завершился

Также в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита объединения он извинился перед жителями Казани за доставленные неудобства, в том числе за закрытие некоторых дорог.

«Хочу извиниться перед жителями Казани... Эти испытания были не напрасны, спасибо за создание таких условий для нашей работы», - заявил он.

Ранее глава информационно-аналитического управления мэрии Казани Владимир Казанцев заявил, что информация о якобы запрете на использование старых автомобилей во время проведения саммита БРИКС не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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