Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита БРИКС

Также в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита объединения он извинился перед жителями Казани за доставленные неудобства, в том числе за закрытие некоторых дорог.

«Хочу извиниться перед жителями Казани... Эти испытания были не напрасны, спасибо за создание таких условий для нашей работы», - заявил он.

Ранее глава информационно-аналитического управления мэрии Казани Владимир Казанцев заявил, что информация о якобы запрете на использование старых автомобилей во время проведения саммита БРИКС не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».