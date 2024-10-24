Путин: Саммит БРИКС в Казани успешно завершился

О завершении работы саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара

По его словам, новые участники объединения увидели, что самое главное в БРИКС – взаимное уважение.

«Саммит БРИКС в Казани успешно завершился», - сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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