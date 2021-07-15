Путин: Изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы

Изменение Конституции, которое было проведено в 2020 году стало достойным ответном на сегодняшние вызовы и отразило консолидированную волю народа России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к читателям научно-популярного комментария к Конституции.

По его словам, граждане страны являются главными авторами и творцами изменений Конституции.