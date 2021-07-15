Путин: Изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы
Изменение Конституции, которое было проведено в 2020 году стало достойным ответном на сегодняшние вызовы и отразило консолидированную волю народа России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к читателям научно-популярного комментария к Конституции.
По его словам, граждане страны являются главными авторами и творцами изменений Конституции.
Он подчеркнул, что принятая в 1993 году Конституция доказала свою эффективность и будет оставаться правовым фундаментом страны еще многие десятилетия. При этом президент отметил, что это не просто застывший свод канонов, а созвучный времени документ, который обязан быть актуальным и служить современным запросам граждан.
Путин также заметил, что обновленная Конституция определила фундаментальные принципы государства – историческую преемственность, моральные устои, надежные гарантии прав граждан, баланс между ветвями власти.
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