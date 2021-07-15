Путин: Изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы

Изменение Конституции, которое было проведено в 2020 году стало достойным ответном на сегодняшние вызовы и отразило консолидированную волю народа России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к читателям научно-популярного комментария к Конституции.

По его словам, граждане страны являются главными авторами и творцами изменений Конституции.

«Менять Конституцию?» В СПЧ ответили насчет легализации однополых браков в России

Он подчеркнул, что принятая в 1993 году Конституция доказала свою эффективность и будет оставаться правовым фундаментом страны еще многие десятилетия. При этом президент отметил, что это не просто застывший свод канонов, а созвучный времени документ, который обязан быть актуальным и служить современным запросам граждан.

Путин также заметил, что обновленная Конституция определила фундаментальные принципы государства – историческую преемственность, моральные устои, надежные гарантии прав граждан, баланс между ветвями власти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:КонституцияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры