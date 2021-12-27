Путин исполнил желания детей из Бурятии и Подмосковья

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с двумя детьми, мечты которых он исполнил в рамках акции «Ёлка желаний».

Как сообщает пресс-служба Кремля, 5-летний Осор Аюшеев из Бурятии мечтал побывать в роли пожарного. Для малыша провели экскурсию по пожарной части Улан-Удэ и подарили ему форму.

Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде

Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить гитару, которую ему подарили 21 декабря. Кроме того, Путин узнал, что у Марка и его мамы нет квартиры, и они живут у знакомых.

Президент пообещал помочь и в этом вопросе, и на днях семья Марка получила собственную квартиру.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ одного из журналистов о том, что юрист из Петербурга подал иск на волшебника, который 23 года якобы не исполнял его желания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодДетиВладимир Путин
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