Путин исполнил желания детей из Бурятии и Подмосковья
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с двумя детьми, мечты которых он исполнил в рамках акции «Ёлка желаний».
Как сообщает пресс-служба Кремля, 5-летний Осор Аюшеев из Бурятии мечтал побывать в роли пожарного. Для малыша провели экскурсию по пожарной части Улан-Удэ и подарили ему форму.
Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить гитару, которую ему подарили 21 декабря. Кроме того, Путин узнал, что у Марка и его мамы нет квартиры, и они живут у знакомых.
Президент пообещал помочь и в этом вопросе, и на днях семья Марка получила собственную квартиру.
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ одного из журналистов о том, что юрист из Петербурга подал иск на волшебника, который 23 года якобы не исполнял его желания.
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