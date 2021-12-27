Путин исполнил желания детей из Бурятии и Подмосковья

Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить гитару, которую ему подарили 21 декабря. Кроме того, Путин узнал, что у Марка и его мамы нет квартиры, и они живут у знакомых.

Президент пообещал помочь и в этом вопросе, и на днях семья Марка получила собственную квартиру.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ одного из журналистов о том, что юрист из Петербурга подал иск на волшебника, который 23 года якобы не исполнял его желания.

