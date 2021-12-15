Путин исполнил желание 13-летней участницы акции «Ёлка желаний»

Девочка, которой врачи поставили тяжёлый диагноз, мечтала побывать в Мариинском театре и увидеть «Лебединое озеро». Мама подростка рассказала, что получила приятную новость когда направлялась с дочерью на плановое лечение в Санкт-Петербург.

«Мы, как раз, садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось... даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу», – поделилась она впечатлениями.

Накануне похода в театр для семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу, а на следующий день Таня вместе с мамой посмотрела балет «Лебединое озеро» из Особой ложи Мариинского театра. 15 декабря девочке позвонил глава государства, который предложил организовать для всей семьи Троценко поездку в Москву для просмотра балета на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Ранее участие в акции «Ёлка желаний» в Санкт-Петербурге приняли победители трёх сезонов конкурса «Лидеры России», сообщает RT.

