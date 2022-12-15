Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»

Актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт были исключены из попечительского совета фонда «Круг добра», сообщает пресс-служба Кремля.

Фонду «Круг добра» разрешат закупать «Золгенсму» до ввода в оборот

В сообщении говорится, что соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из попечительского совета исключили основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину и депутата Госдумы Лариса Фечина.

Этим же документом были утверждены новые члены попечительского совета «Круга добра». Это детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время мандат фонда «Круг добра» охватывает 59 болезней, и предложил расширить этот список, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьДетиЧулпан ХаматоваВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры