Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»
Актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт были исключены из попечительского совета фонда «Круг добра», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из попечительского совета исключили основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину и депутата Госдумы Лариса Фечина.
Этим же документом были утверждены новые члены попечительского совета «Круга добра». Это детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ранее Путин заявил, что в настоящее время мандат фонда «Круг добра» охватывает 59 болезней, и предложил расширить этот список, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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