Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»

В сообщении говорится, что соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из попечительского совета исключили основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину и депутата Госдумы Лариса Фечина.

Этим же документом были утверждены новые члены попечительского совета «Круга добра». Это детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время мандат фонда «Круг добра» охватывает 59 болезней, и предложил расширить этот список, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».