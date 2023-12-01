Путин исключил Генри Резника и Шота Горгадзе из состава СПЧ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому из Совета по правам человека были исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе.

Зампред СПЧ обвинила судебных приставов в России в плохой работе

Также из СПЧ были исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и умерший в сентябре 2023 года Евгений Ясин.

Этим же указом в состав Совета были включены общественный деятель Александар Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, руководитель АНО «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков и другие.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев отказался комментировать приговор художнице Александре Скочиленко, заявив, что не вправе оценивать справедливость или несправедливость решений суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УказыСПЧВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры