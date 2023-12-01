Путин исключил Генри Резника и Шота Горгадзе из состава СПЧ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому из Совета по правам человека были исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе.
Также из СПЧ были исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и умерший в сентябре 2023 года Евгений Ясин.
Этим же указом в состав Совета были включены общественный деятель Александар Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, руководитель АНО «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков и другие.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев отказался комментировать приговор художнице Александре Скочиленко, заявив, что не вправе оценивать справедливость или несправедливость решений суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru