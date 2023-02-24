Песков: Обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

Какое-либо обращение российского лидера Владимира Путина к гражданам 24 февраля не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

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На вопрос о том, запланировано ли какое-либо обращение главы государства, пресс-секретарь ответил «нет».

Путин 24 февраля 2022 года обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции.

Ранее Минобороны РФ разъяснило, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир Путин
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