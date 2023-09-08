Путин и Собянин по видеосвязи откроют МЦД-4 9 сентября

Кроме того, российский лидер 9 сентября проведет по ВКС совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Накануне Собянин открыл самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что после запуска участка «Селигерская – Физтех» в составе салатовой линии метро уже работает 26 станций, а эксплуатационная длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 км. Так, она стала второй по протяженности среди радиальных линий в Мосметро после Арбатско-Покровской. Кроме того, между станциями «Кожуховская» и «Печатники» планируют возвести 27-ю станцию – «Южный порт».

