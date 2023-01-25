Путин рассказал, как рубил лес в тайге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, сообщает РИА Новости.

На встрече со студентами, приуроченной ко Дню российского студенчества, он рассказал, что это была напряжённая, тяжёлая, но полезная работа.

«Студенческие отряды сами по себе в своё время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили», - заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов.