Путин и Собянин открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии президентом РФ Владимиром Путиным нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции в эфире канала «Россия 24».
В ходе церемонии Собянин обратился к Путину и отметил, что поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса «Бауманки» были восприняты с большим воодушевлением. По словам Собянина, был определен проект, состоящий из 14 новых зданий общей площадью 170 тысяч «квадратов». Градоначальник сообщил, что открывается исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями.
Сергей Собянин напомнил, что ранее был введен еще целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором сосредоточено больше 20 научных лабораторий, дворец технологий.
Кроме того, мэр отметил, что к 1 сентября все корпуса, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, примут студентов. Он пригласил Путина приехать на открытие остальных новых корпусов университета 1 сентября.
Также Собянин пояснил, что рядом с университетом открыта станция «Электрозаводская» БКЛ метро, построен специальный пешеходный мост от этой станции к кампусам «Бауманки». В свою очередь Владимир Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы. По его словам, работа по созданию кампусов будет продолжена.
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