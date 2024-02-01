Путин и Собянин открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии президентом РФ Владимиром Путиным нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции в эфире канала «Россия 24».

В ходе церемонии Собянин обратился к Путину и отметил, что поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса «Бауманки» были восприняты с большим воодушевлением. По словам Собянина, был определен проект, состоящий из 14 новых зданий общей площадью 170 тысяч «квадратов». Градоначальник сообщил, что открывается исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями.

Новый кампус МГТУ имени Баумана готов на 60%

Сергей Собянин напомнил, что ранее был введен еще целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором сосредоточено больше 20 научных лабораторий, дворец технологий.

Кроме того, мэр отметил, что к 1 сентября все корпуса, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, примут студентов. Он пригласил Путина приехать на открытие остальных новых корпусов университета 1 сентября.

Также Собянин пояснил, что рядом с университетом открыта станция «Электрозаводская» БКЛ метро, построен специальный пешеходный мост от этой станции к кампусам «Бауманки». В свою очередь Владимир Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы. По его словам, работа по созданию кампусов будет продолжена.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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