Путин и Собянин открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин напомнил, что ранее был введен еще целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором сосредоточено больше 20 научных лабораторий, дворец технологий.

Кроме того, мэр отметил, что к 1 сентября все корпуса, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, примут студентов. Он пригласил Путина приехать на открытие остальных новых корпусов университета 1 сентября.

Также Собянин пояснил, что рядом с университетом открыта станция «Электрозаводская» БКЛ метро, построен специальный пешеходный мост от этой станции к кампусам «Бауманки». В свою очередь Владимир Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы. По его словам, работа по созданию кампусов будет продолжена.

