Новый кампус МГТУ имени Баумана готов на 60%
Готовность нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана составляет 60%, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Здание строится в непосредственной близости от корпусов вуза, что позволит обеспечить синергию между университетскими подразделениями.
«Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов», - уточнил Загрутдинов.
До конца года также планируется завершить работы на двух проектах, в том числе в Исследовательском центре и Химической лаборатории Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева. А в следующем году будут реализованы самые масштабные проекты стройки, в том числе пять объектов Центрального кластера и Квантум-парк.
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