Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

Путин также открыл движение по Московскому скоростному диаметру. Люди на автомобилях выстроились в российский триколор и проехали по новой дороге.

Кроме того, глава государства и мэр столицы также дали старт движению пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Новый маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Московской области.

Ранее Собянин открыл самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

