Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве.
Путин также открыл движение по Московскому скоростному диаметру. Люди на автомобилях выстроились в российский триколор и проехали по новой дороге.
Кроме того, глава государства и мэр столицы также дали старт движению пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Новый маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Московской области.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что МЦД-4 стал самым протяженным диаметром, длина которого составляет 86 км. Кроме того, для пассажиров диаметра доступно 36 остановочных пунктов. Отмечается, что МЦД-4 связал семь железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Казанский, Ярославский, Рижский, Ленинградский, Савеловский и Белорусский.
Ранее Собянин открыл самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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