Собянин утвердил проект планировки территории вдоль северной части будущего МЦД-3
Современный трехуровневый вокзал появится в Зеленограде к осени. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник заявил об утверждении проекта планировки территории у северного участка МЦД-3 от площадки ОЭЗ «Алабушево» до станции «Малино».
«К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции "Зеленоград-Крюково". Она будет конечным пунктом МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В результате в Зеленограде появится возведенный по уникальному проекту трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, тремя островными платформами и широким подземным переходом. В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Планируется, что в рамках реконструкции будут максимально удобно расположены остановки наземного городского транспорта, на действующей эстакаде обустроят терминалы для автобусов, с одной из сторон железной дороги организуют пересадку по «карусельному» принципу, а также оборудуют дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы. Изменения позволят вдвое сократить время пересадки с поезда на автобусы, с 6 до 3 минут.
Кроме того, у станции «Малино» появится безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути, также будут реконструированы инженерные коммуникации и более 8,6 км прилегающей улично-дорожной сети.
«Запуск МЦД-3 длиной 85 км с 42 остановками намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским», — добавил Собянин.
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