Путин и Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по МЦД-3
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что церемония пройдёт в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», в ходе которой российский лидер и столичный мэр также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году будут введены два проекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, а также порядка 60-70 вокзалов и порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru