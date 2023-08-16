Путин и Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по МЦД-3

В сообщении говорится, что церемония пройдёт в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», в ходе которой российский лидер и столичный мэр также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году будут введены два проекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, а также порядка 60-70 вокзалов и порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

