Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3
Утверждены тарифы для проезда по третьему маршруту Московских центральных диаметров, там будут три тарифные зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Центральная» - станции от Ховрино до «Ухтомской», а также Ленинградский и Казанский вокзалы за разовую поездку обойдутся в 50 рублей. «Пригород» - от Зеленограда до «Левобережной» и от «Ипподрома» до Люберец будет стоить 65 рублей. «Дальняя» - от Клина до Алабушево и от «88 км» до «Совхоза» - стоимость разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».
Из каждой зоны будет доступна бесплатная пересадка в течение полутора часов на метро, Московском центральном кольце и между диаметрами.
Собянин отметил, что тарифы МЦД-3 в разы выгоднее железнодорожных билетов: для ряда пассажиров зоны «Пригород» стоимость поездки снизится почти в четыре раза, а пассажир из Зеленограда может сэкономить на регулярных поездках до 67 тысяч рублей в год.
Третий диаметр МЦД будет запущен в ближайшие недели.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вооружённые силы РФ освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
- В Турции по требованию украинцев отменили концерт Ани Лорак
- Сборная Египта по футболу отказалась играть со сборной России
- Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
- Картаполов объяснил поправки в закон о мобилизации
- Московская выставка «Панк-культура. Король и Шут» приедет в Санкт-Петербург
- Кабмин продлил срок восстановления Крымского моста до конца года
- Москвичей предупредили о граде и сильном ветре 26 июля
- Самолёт Сочи - Москва с отказавшим двигателем сел в Шереметьеве
- Патрушев заявил, что США делают все для эскалации конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru