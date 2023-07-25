Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Утверждены тарифы для проезда по третьему маршруту Московских центральных диаметров, там будут три тарифные зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Центральная» - станции от Ховрино до «Ухтомской», а также Ленинградский и Казанский вокзалы за разовую поездку обойдутся в 50 рублей. «Пригород» - от Зеленограда до «Левобережной» и от «Ипподрома» до Люберец будет стоить 65 рублей. «Дальняя» - от Клина до Алабушево и от «88 км» до «Совхоза» - стоимость разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

Из каждой зоны будет доступна бесплатная пересадка в течение полутора часов на метро, Московском центральном кольце и между диаметрами.

Собянин отметил, что тарифы МЦД-3 в разы выгоднее железнодорожных билетов: для ряда пассажиров зоны «Пригород» стоимость поездки снизится почти в четыре раза, а пассажир из Зеленограда может сэкономить на регулярных поездках до 67 тысяч рублей в год.

Третий диаметр МЦД будет запущен в ближайшие недели.

