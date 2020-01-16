Путин хочет отказаться от исполнения неправовых решений ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России принимает к исполнению все решения Европейского суда по правам человека, даже «явно неправовые», что не приемлемо. На это глава государства обратил внимание в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Они, в частности, обсудили вопрос толкования международных конвенций.