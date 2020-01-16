Путин хочет отказаться от исполнения неправовых решений ЕСПЧ

16 января 202019:11

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России принимает к исполнению все решения Европейского суда по правам человека, даже «явно неправовые», что не приемлемо. На это глава государства обратил внимание в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Они, в частности, обсудили вопрос толкования международных конвенций.

Рабочая группа подтвердила примат Конституции РФ над международными законами

Президент считает необходимым закрепить в Основном законе правовую оценку возможности исполнения Россией ряда международных правовых обязательств.

Путин подчеркнул, что необходимо избежать толкований, навязанным со стороны, передает ОТР.

Анонсируя инициативу по изменению Конституции в послании Федеральному собранию, Владимир Путин, в частности, завил о необходимости закрепить России над требованиями международного законодательства.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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