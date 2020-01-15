Путин хочет обеспечить россиян бесплатным интернетом

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил обеспечить всех граждан страны бесплатным интернетом. «Людям не придется платить за сам трафик. Это станет конкурентным преимуществом России», — заявил глава государства, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Для обеспечения такой возможности Путин предложил запустить специальный проект «Доступный интернет», отмечает «Свободная пресса». Как подчеркнул президент, Россия - одно из немногих государств, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы, иные национальные, суверенные интернет-ресурсы.

