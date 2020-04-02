Путин: Главы регионов сами определят набор мер для борьбы с COVID-19

Владимир Путин во время очередного телеобращения к нации заявил, что власти российских регионов должны самостоятельно разработать набор мер, которые будут приниматься в каждом конкретном регионе для борьбы с распространением коронавируса.

Президент подчеркнул, что этот список главы субъектов РФ должны сформировать до конца текущей недели.

Напомним, в предыдущий раз глава государства выступил с телеобращением к россиянам 25 марта. В выступлении, посвященном ситуации с распространением COVID-19, глава государства, в частности, объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Сегодня, 2 апреля, Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат, отмечает life.ru. Пл словам государства, это позволит выиграть время для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. в России. Накануне с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Также о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

