Путин допустил к госслужбе лиц с иностранным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал указ, который, в исключительных случаях, разрешает принимать на государственную службу граждан России, имеющих иностранное гражданство или подданство, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что стать муниципальным или госслужащим гражданин сможет в случае, если гражданство (подданство) иностранного государства не прекращено по независящим от него причинам.
Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента, либо специальной президентской комиссией.
Новая норма также позволяет назначать таких лиц на должности, при замещении которых не требуется оформление допуска к государственной тайне.
Отмечается, что указ распространяется как на новых, так и на на действующих чиновников.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским госслужащим иметь второе гражданство или вид на жительство другой страны, сообщает телеканал «360».
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