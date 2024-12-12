Институт Пушкина перестанет принимать экзамены по русскому языку у мигрантов

При этом в ведомстве уточнили, что не получали от вуза заявления о включении в подобный перечень. В общей сложности в него вошло 92 учреждения, расположенных в разных регионах России.

Как уточнили в пресс-службе министерства науки и высшего образования, правительство составляет перечень на основании предложений ведомства по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка мигрантам. Среди задержанных были и сотрудники Института имени Пушкина. В вузе опровергли эту информацию, однако проверка учреждения выявила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов. После этого ректора Института Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности, напоминает «Радиоточка НСН».

