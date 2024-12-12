Институт Пушкина перестанет принимать экзамены по русскому языку у мигрантов
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не был включен в перечень госучреждений, которые смогут проводить экзамены по русскому языку для мигрантов, истории России и основам российского законодательства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.
При этом в ведомстве уточнили, что не получали от вуза заявления о включении в подобный перечень. В общей сложности в него вошло 92 учреждения, расположенных в разных регионах России.
Как уточнили в пресс-службе министерства науки и высшего образования, правительство составляет перечень на основании предложений ведомства по согласованию с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Ранее сообщалось о задержании пяти человек, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка мигрантам. Среди задержанных были и сотрудники Института имени Пушкина. В вузе опровергли эту информацию, однако проверка учреждения выявила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов. После этого ректора Института Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru