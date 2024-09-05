Путин: Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономике

«Сегодня Дальний Восток без преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток будет зависеть будущее нашей страны», - заявил президент.

По словам Путина, в рамках трех последних ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей. Форум также стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».

