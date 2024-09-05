Путин: Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономике
Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности, важнейшим фактором укрепления позиций страны в мире, заявил президент России Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сегодня Дальний Восток без преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток будет зависеть будущее нашей страны», - заявил президент.
По словам Путина, в рамках трех последних ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей. Форум также стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru