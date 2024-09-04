Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
В ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) президент России Владимир Путин отметил необходимость обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, принимающих участие в боевых действиях.
Путин заявил, что в зоне спецоперации несут боевую службу морские пехотинцы ТОФ, которые сталкиваются с вопросами бытового характера, требующими решения. Один из них – это жилье для военных и членов их семей.
Командующий ТОФ Виктор Лиина в беседе с президентом доложил, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», где расположены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.
Ранее основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов на ВЭФ рассказал, что туристическая отрасль представит Путину в рамках ВЭФ предложения по развитию туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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