Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.
Участие в церемонии глава государства принял по видеосвязи. В своём обращении он отметил, что запуск седьмого энергоблока Ленинградской АЭС «повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России».
«Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», - сказал он.
Ранее глава минпрома Ставропольского края Иван Ковалёв заявил, что в регионе построили семь ветроэлектростанций общей мощностью до 765 МВт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru