Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Участие в церемонии глава государства принял по видеосвязи. В своём обращении он отметил, что запуск седьмого энергоблока Ленинградской АЭС «повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России».

«Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», - сказал он.

Ранее глава минпрома Ставропольского края Иван Ковалёв заявил, что в регионе построили семь ветроэлектростанций общей мощностью до 765 МВт, сообщает RT.

