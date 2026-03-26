Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

Новый комплекс займёт участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». В состав многофункционального пространство войдут выставочные площади, конгрессно-концертный зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Также запланировано создание ландшафтного парка.

«Для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии», - указали в пресс-службе Кремля.

Открытие нового комплекса запланировано на 2029 год.

Ранее Путин заявил, что в столице Таджикистана Душанбе откроют Русский театр и центр для одарённых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».