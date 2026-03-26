Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»
Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия». Об этом сообщает RT.
Новый комплекс займёт участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». В состав многофункционального пространство войдут выставочные площади, конгрессно-концертный зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Также запланировано создание ландшафтного парка.
«Для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии», - указали в пресс-службе Кремля.
Открытие нового комплекса запланировано на 2029 год.
Ранее Путин заявил, что в столице Таджикистана Душанбе откроют Русский театр и центр для одарённых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российский бизнес призвал найти сбалансированное решение по работе интернета
- СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны
- От «Бумера» до «Ветра»: Сергей Члиянц о музыке, литературе и триумфе на «Нике»
- Перекуры и бардак: Сколько перерывов должно быть у россиян на работе
- Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»
- Суд в Москве оштрафовал сервис Duolingo на два млн рублей
- В России заявили об остром дефиците санаториев
- Умер заслуженный артист РФ Петр Складчиков
- Ошибки нейросетей оправдали непониманием контекста
- Военэксперт Сивков рассказал, когда Россия полностью разгромит ВСУ