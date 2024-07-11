Путин дал российское гражданство сербскому добровольцу Александру Йокичу
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства сербскому гражданину Александру Йокичу. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
Указом предусмотрено предоставление гражданства России «Йокичу Александру, родившемуся 26 января 2003 года в Сербии».
В своем видеообращении Йокич рассказал, что после окончания школы он отправился защищать Донбасс и с 2021 года участвовал в боевых действиях, отмечает «Газета.Ru».
Однако из-за юридических проблем ему грозила депортация в Сербию, где его могли приговорить к 25-летнему заключению по обвинению в наемничестве, передает «Радиоточка НСН».
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