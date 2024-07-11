Путин дал российское гражданство сербскому добровольцу Александру Йокичу

В своем видеообращении Йокич рассказал, что после окончания школы он отправился защищать Донбасс и с 2021 года участвовал в боевых действиях, отмечает «Газета.Ru».

Однако из-за юридических проблем ему грозила депортация в Сербию, где его могли приговорить к 25-летнему заключению по обвинению в наемничестве, передает «Радиоточка НСН».

