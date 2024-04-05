Шведский певец Магнус Баклунд объявил о планах получить российское гражданство

Шведский рок-исполнитель Магнус Баклунд намерен стать гражданином России и переехать в Москву на постоянное место жительства. Об этом сообщила руководитель симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Гаянэ Шиладжян, передает ТАСС.

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По её словам, из большого числа шведских артистов с оркестром «Русская филармония» регулярно сотрудничает сейчас лишь он один.

Известность к Баклунду пришла после победы в реалити-шоу «Фабрика славы» в 2002 году.

Ранее в «Русской филармонии» нашли способ привлечь на концерты молодежь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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