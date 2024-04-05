Шведский певец Магнус Баклунд объявил о планах получить российское гражданство

По её словам, из большого числа шведских артистов с оркестром «Русская филармония» регулярно сотрудничает сейчас лишь он один.

Известность к Баклунду пришла после победы в реалити-шоу «Фабрика славы» в 2002 году.

Ранее в «Русской филармонии» нашли способ привлечь на концерты молодежь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

