Шведский певец Магнус Баклунд объявил о планах получить российское гражданство
Шведский рок-исполнитель Магнус Баклунд намерен стать гражданином России и переехать в Москву на постоянное место жительства. Об этом сообщила руководитель симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Гаянэ Шиладжян, передает ТАСС.
По её словам, из большого числа шведских артистов с оркестром «Русская филармония» регулярно сотрудничает сейчас лишь он один.
Известность к Баклунду пришла после победы в реалити-шоу «Фабрика славы» в 2002 году.
Ранее в «Русской филармонии» нашли способ привлечь на концерты молодежь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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