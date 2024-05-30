Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области дронами Глава СК запросил доклад об инциденте со школьниками на ЕГЭ в Воронеже «Роснано» вновь предупредило о риске банкротства РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек во всех регионах «Арсенал» обыграл «Пари НН» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ