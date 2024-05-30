Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ

Глава государства Владимир Путин поручил руководству субъектов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации.

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Кроме того, российский лидер поручил к 1 августа утвердить графики подключения таких участков.

Газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Для этого необходимо 2/3 голосов общего собрания, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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