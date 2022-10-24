Путин дал гражданство РФ экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Бывший второй вице-президент Бурунди Жозеф Буторе стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что в гражданство РФ также были приняты документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.
Кроме этого, подписанный Путиным указ удовлетворяет заявления о выходе из гражданства России ряда лиц, в том числе, сына бывшего гендиректора группы предприятий «Ижмаш» Дениса Гродецкого.
Ранее гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо уже начали процесс получения российского гражданства, сообщают «Невские новости».
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