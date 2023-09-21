Путин: число молодых людей в России будет расти

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что в ближайшие годы численность молодежи будет расти. Слова главы государства приводит ТАСС.

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Путин отметил, что к 2030 году число граждан в возрасте 20-24 лет увеличится до 8,3 миллиона, к 2035-му - до 9,7 миллиона.

«Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас», - уточнил президент.

Он напомнил, что правительство реализует программу по снижению безработицы среди молодежи. Необходимо концентрировать дополнительные усилия на этом направлении, указал глава государства.

По данным Росстата, с января по июль 2023 года естественная убыль населения в РФ сократилась почти на 26%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияМолодежьВладимир Путин

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