Путин: число молодых людей в России будет расти

Путин отметил, что к 2030 году число граждан в возрасте 20-24 лет увеличится до 8,3 миллиона, к 2035-му - до 9,7 миллиона.

«Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас», - уточнил президент.

Он напомнил, что правительство реализует программу по снижению безработицы среди молодежи. Необходимо концентрировать дополнительные усилия на этом направлении, указал глава государства.

По данным Росстата, с января по июль 2023 года естественная убыль населения в РФ сократилась почти на 26%, передает «Радиоточка НСН».

