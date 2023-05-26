Путин: Будущее у всех разное, а у России оно хорошее

Будущее есть у каждого, и оно разное, а у России - хорошее, потому что жители ее страны знают, чего хотят, а также потому, что здесь устойчивая система образования и человеческие ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.