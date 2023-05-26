Путин: Будущее у всех разное, а у России оно хорошее

Будущее есть у каждого, и оно разное, а у России - хорошее, потому что жители ее страны знают, чего хотят, а также потому, что здесь устойчивая система образования и человеческие ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

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«Будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее», - сказал Путин.

Российский лидер объяснил причины своей уверенности.

«Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы», - подытожил он.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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