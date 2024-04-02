Путин: бойцы ЧВК смогут получить статус инвалида боевых действий

«Мы обязательно сделаем», - сказал глава государства на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Глава фонда отметила, что бывшие сотрудники ЧВК проходят только медико-социальную экспертизу и получают инвалидность по общему заболеванию. Помимо прочего, это сказывается на объеме социальных выплат.

Ранее Путин заявил о проблемах с контрактами бойцов ЧВК. Он отметил, что формально частных военных компаний в РФ нет, а выплаты сотрудникам осуществлялись наличными, передает «Радиоточка НСН».

