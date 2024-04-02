Путин: бойцы ЧВК смогут получить статус инвалида боевых действий

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос получения бойцами частных военных компаний (ЧВК) статуса инвалида боевых действий.

Картаполов заявил, что Госдума работает над законом о ЧВК

«Мы обязательно сделаем», - сказал глава государства на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Глава фонда отметила, что бывшие сотрудники ЧВК проходят только медико-социальную экспертизу и получают инвалидность по общему заболеванию. Помимо прочего, это сказывается на объеме социальных выплат.

Ранее Путин заявил о проблемах с контрактами бойцов ЧВК. Он отметил, что формально частных военных компаний в РФ нет, а выплаты сотрудникам осуществлялись наличными, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИнвалидыЧВКВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры