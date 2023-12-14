Картаполов заявил, что Госдума работает над законом о ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законом о частных военных компаниях «идёт планово», сообщает РИА Новости.

В Госдуме пообещали уравнять права бойцов ЧВК с военными Минобороны РФ

По его словам, это сложный документ, требующий «очень многих согласований».

«Это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво», - резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что формально и юридически ЧВК в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЧВКЗаконопроектГосдума

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