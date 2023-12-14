Картаполов заявил, что Госдума работает над законом о ЧВК
14 декабря 202318:32
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законом о частных военных компаниях «идёт планово», сообщает РИА Новости.
По его словам, это сложный документ, требующий «очень многих согласований».
«Это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво», - резюмировал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что формально и юридически ЧВК в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия закрыла все КПП на российской границе
- Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом
- Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника
- Тамбов принял эстафету от Останкинской башни и поздравил НАШЕ Радио
- Минсельхоз работает над стабилизацией цен на яйца
- МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде
- «Замечательный»: Гармаш похвалил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
- Зеленский неожиданно прибыл в Германию
- Минторг США снова продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний РФ
- На Останкинской башне появилось поздравление НАШЕму Радио
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru