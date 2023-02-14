Путин заявил, что российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 млн дел

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нагрузка на судей в 2022 году увеличилась, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал к справедливости суды РФ

Он отметил, что во всех видах судопроизводства судами в прошлом году было рассмотрено более 40 млн дел, что на миллион больше, чем в 2021-м.

«Нагрузка на судей – прежде всего общей юрисдикции – увеличилась, и вам предстоит выработать конкретные меры по её оптимизации», - подчеркнул глава государства в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

Ранее Путин объяснил, что Россия вышла из-под юрисдикции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), так как его вердикты стали носить политизированный характер, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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