Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%

Безработица в России держится на рекордно низком уровне - менее 3%. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что снижение уровня безработицы фиксируется также в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой..

«Что особенно важно - мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти не осталось и в ближайшие годы она стране не грозит, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РСППВладимир ПутинРоссияБезработица

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