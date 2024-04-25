Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%
Безработица в России держится на рекордно низком уровне - менее 3%. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что снижение уровня безработицы фиксируется также в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой..
«Что особенно важно - мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти не осталось и в ближайшие годы она стране не грозит, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru