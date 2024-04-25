Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что снижение уровня безработицы фиксируется также в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой..

«Что особенно важно - мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти не осталось и в ближайшие годы она стране не грозит, сообщает RT.

