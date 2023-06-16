Путин: Безработица 3,3% - такой низкой она не была никогда в нашей истории

«Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», - заявил российский лидер.

Он также добавил, что стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу.

Путин добавил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат, напоминает «Радиоточка НСН».

