Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка

Президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство в будущем высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка. Он заявил об этом на железнодорожном съезде.

Ожидается, что высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, или 80% населения России.

Путин предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль до Адлера или Луганска

До этого он отмечал, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но также и в направлении юга. В качестве регионов, куда может пройти ВСМ, глава государства назвал Краснодарский и Ставропольский края, республику Крым, а также Ростовскую область. По словам Путина, необходимо создать эффективную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы модель развития, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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