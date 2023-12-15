Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка

Президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство в будущем высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка. Он заявил об этом на железнодорожном съезде.

Ожидается, что высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, или 80% населения России.