Путин анонсировал скорый запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом глав государства заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он также напомнил, что России удалось быстро создать три эффективные вакцины.