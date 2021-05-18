Путин анонсировал скорый запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом глав государства заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Он также напомнил, что России удалось быстро создать три эффективные вакцины.
Владимир Путин призвал страны Совета Безопасности ООН к сотрудничеству в борьбе с пандемией.
По его словам, обеспечить мир, безопасность и устойчивое развитие на глобальном уровне можно только совместными усилиями всего международного сообщества.
Ранее федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей без НДС за дозу.
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