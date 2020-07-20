Путин аннулировал особый порядок по делам о тяжких преступлениях

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, которые исключают возможность особого порядка рассмотрения дел по тяжким преступлениям. Документ, устанавливающий соответствующие изменения, размещён на портале правовой информации.

Согласно принятому закону, отныне в особом порядке могут рассматриваться исключительно дела небольшой и средней тяжести. К ним отнесены умышленные преступные деяния, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы. Сюда же включены все правонарушения, совершенные по неосторожности.

В случае согласия на особый порядок, обвиняемый должен полностью согласиться с предъявленным ему обвинением, после чего дело слушается без непосредственного судебного разбирательства. Подсудимому нельзя назначить наказание более чем в 2/3 от максимального срока заключения, предусмотренного вменённой ему статьёй, штрафа или других видов санкций. При этом особый порядок аннулирует право гражданина на обжалование приговора.

С инициативой ограничить возможность применения особого порядка судебного разбирательства в прошлом году выступил Верховный суд. Там пояснили, что разбирательство тяжких преступлений требует абсолютно справедливого правосудия ввиду их повышенной общественной опасности и общественного резонанса.

Согласно статистике Верховного суда, в 2018 году в особом порядке слушалось в общей сложности 553 990 уголовных дел в отношении 579 820 лиц. Из них, в тяжких преступлениях обвинялись 17,4%.

