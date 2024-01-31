Путин: 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама. Об этом он рассказал на встрече с доверенными лицами.

По его словам, этот показатель нельзя считать достаточным, процесс полного импортозамещения продолжается, необходимо использовать для это все необходимые инструменты, включая поддержку науки, передает РИА Новости.

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Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. В частности, за год количество торговых позиций упало на 11%, а наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей.

Выпуск дешевых лекарств становится нерентабельным для производителей, однако радует, что сегодня практически любой препарат можно заменить более доступными аналогами. Об этом «Радиоточкое НСН» заявила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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