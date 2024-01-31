Путин: 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама. Об этом он рассказал на встрече с доверенными лицами.

По его словам, этот показатель нельзя считать достаточным, процесс полного импортозамещения продолжается, необходимо использовать для это все необходимые инструменты, включая поддержку науки, передает РИА Новости.