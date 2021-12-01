Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин поблагодарил главу ВТБ Андрея Костина за приобретение банком значимого статуса для экономики России. Кадры награждения транслировались на телеканале «Россия 24».

Глава государства также выразил благодарность Костину за обеспеченные темпы развития банка.

Костин заявил о возможном закрытии ВТБ на Украине

Путин подписал указ о награждении Костина в августе. Награда присуждена главе ВТБ за многолетнюю добросовестную работу и за большой вклад в укрепление и развитие и финансово-банковской системы РФ.

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ТЕГИ:Владимир ПутинБанк
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