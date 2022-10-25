Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу
Около 3 тысяч москвичей с особенностями здоровья с начала 2021 года нашли работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство соискателей с инвалидностью, и при поддержке специалистов службы занятости населения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, столичные власти стараются создать комфортную среду для социальной коммуникации и адаптации, развития карьерных амбиций и профессионального роста соискателей с инвалидностью. В частности, служба занятости реализует проект «Топ-500 резюме», проводит встречи клуба «Хочу работать», дни карьеры, открытые отборы от крупнейших работодателей города.
«При поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья. Специалисты точечно подбирают вакансии из агрегированной базы — сегодня в ней представлено около 26 тысяч актуальных предложений, доступных соискателям с инвалидностью. Среди них — вакансии на специально оборудованные рабочие места, учитывающие особые потребности кандидата, и позиции с удаленной занятостью», — рассказала Ракова.
По словам заммэра, специалисты сопровождают кандидата и после подбора подходящей вакансии, помогая пройти собеседование и адаптироваться на новом рабочем месте. Большинство москвичей с инвалидностью трудоустраиваются в серу услуг на позиции поваров, кухонных рабочих, официантов и курьеров, в ретейл — в качестве продавцов-кассиров, консультантов, менеджеров по продажам. Кроме того, востребованы вакансии инженеров-технологов, наладчиков технологического оборудования, сборщиков изделий на предприятиях, бухгалтера, оператора абонентского отдела, программиста, системного администратора, дизайнера компьютерной графики.
Отмечается, что кандидатов с особенностями здоровья уже наняли различные компании: коммерческий банк, сеть розничных магазинов, DIY-ретейлер, разработчик программного обеспечения для ресторанов, строительная компания и другие организации.
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