Путин: 10 тысяч рублей получат и семьи, где дети пошли в школу с 6 лет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить семьи с детьми, которые в этом году пойдут в школу. Ранее с таким предложением Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию.
Прием заявлений на эти выплаты планируется начать в середине июля, сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Сами выплаты начнутся в августе, а подать заявление можно будет до 1 ноября.
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