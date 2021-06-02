Путин: 10 тысяч рублей получат и семьи, где дети пошли в школу с 6 лет

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить семьи с детьми, которые в этом году пойдут в школу. Ранее с таким предложением Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию.

Прием заявлений на эти выплаты планируется начать в середине июля, сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Сами выплаты начнутся в августе, а подать заявление можно будет до 1 ноября.

