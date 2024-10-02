Путешественник Богдан Булычев добрался до Северного полюса на квадротехнике
Российский путешественник и исследователь Богдан Булычев в рамках первой континентальной экспедиции «Россия 360» добрался до Северного полюса, где провел испытания российского квадроцикла «Рысь», сообщил он НСН.
Как уточнил Булычев, квадротехника впервые оказалась на высшей точке Северного полюса. Проект «Россия 360» - первая в России континентальная экспедиция, участники которой пересекают сухопутные границы страны исключительно на колесной технике. Общая длина маршрута составляет 40 тысяч километров через 58 регионов нашей страны.
В 2024 году проект реализуется экспедиционным центром «Про путешествия». Экспедиция проходит при поддержке президента России Владимира Путина, вице премьера Юрия Трутнева, фонда президентских грантов, госкорпарации Росатом и Росатомфлота.
В рамках экспедиции идут съемки многосерийного фильма про природу и жителей России. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах в 2025 году.
На данный момент команда «Про путешествия» уже проехала всю Арктику от Мурманска до Чукотки, посетила Камчатку, Сахалин, Владивосток, Дальний Восток, Сибирь и Урал и продолжает продвижение на Кавказе по южным границам России. Далее по маршруту запланирован Крым, вновь присоединенные территории, Калининград, Северозапад.
Экспедиция финиширует в Мурманске, откуда команда стартовала в январе 2024 года. Если путешественникам удастся завершить маршрут, будет установлено несколько мировых рекордов и команда первой в истории совершит кругосветку вокруг России по ее сухопутным границам.
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