Путешественник Богдан Булычев добрался до Северного полюса на квадротехнике

Как уточнил Булычев, квадротехника впервые оказалась на высшей точке Северного полюса. Проект «Россия 360» - первая в России континентальная экспедиция, участники которой пересекают сухопутные границы страны исключительно на колесной технике. Общая длина маршрута составляет 40 тысяч километров через 58 регионов нашей страны.

В 2024 году проект реализуется экспедиционным центром «Про путешествия». Экспедиция проходит при поддержке президента России Владимира Путина, вице премьера Юрия Трутнева, фонда президентских грантов, госкорпарации Росатом и Росатомфлота.

В рамках экспедиции идут съемки многосерийного фильма про природу и жителей России. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах в 2025 году.

На данный момент команда «Про путешествия» уже проехала всю Арктику от Мурманска до Чукотки, посетила Камчатку, Сахалин, Владивосток, Дальний Восток, Сибирь и Урал и продолжает продвижение на Кавказе по южным границам России. Далее по маршруту запланирован Крым, вновь присоединенные территории, Калининград, Северозапад.

Экспедиция финиширует в Мурманске, откуда команда стартовала в январе 2024 года. Если путешественникам удастся завершить маршрут, будет установлено несколько мировых рекордов и команда первой в истории совершит кругосветку вокруг России по ее сухопутным границам.

