«Не делал никто!»: Россиянин планирует объехать на 40-летнем «Москвиче» всю страну

«Почти 30 лет назад, когда мне исполнилось 18 лет, я взял у папы точно такой же «Москвич» и поехал на нем в свое первое путешествие. Поехал я из города Новый Уренгой в Тверь, никаких навигаторов не было, я использовал папин атлас, не было дорог нормальных, кафе, заправок, бандиты на дорогах, 90-е же. Путешествие оказалось самым ярким за мою жизнь. Я подумал, что хочу это повторить. В итоге так и получилось, я купил такую же машину в январе прошлого года, а дальше как в тумане. Был план повторить маршрут, но потом мы поняли, что хотим ехать дальше, не хотим останавливаться», - рассказал он.

Еликов подчеркнул, что цель масштабного приключения – показать всем, как можно путешествовать без лишних затрат, на самом обычном автомобиле.

«Мы доехали до Магадана, потом добрались до поселка Сеймчан, там поставили машину на паром. Машина приплыла на Чукотку, мы летим в Магадан, чтобы продолжить путь с завтрашнего дня по летней Чукотке, такого в России еще никто не делал. Мы попробуем, наша цель – добраться до самого северного города Евразии Певек. Мы уже проехали 26 регионов страны, мы хотим посетить все регионы России, показать самые доступные способы попасть в эти города. Мы показываем, что для путешествия не нужна дорогая иномарка и много денег. Можно на любом автомобиле поехать с компанией друзей – скинуться на бензин и еду, уехать хоть в Магадан. Мы хотим посетить все регионы России, такого точно никто не делал, это должно стать самым масштабным путешествием на машине в России», - отметил он.

При этом собеседник НСН признался, что советский автомобиль ломается каждый день, зато жители городов с улыбкой встречают группу туристов на ностальгической машине.

«Если вы хотите увидеть нашу страну приветливой, дружелюбной, садитесь на советский автомобиль и езжайте по стране. Вы дарите эмоции, вам дарят эмоции. У всех был такой «Москвич» когда-то, это положительные эмоции для всех, кто нас встречает. Мы едем в путешествие за эмоциями и воспоминаниями. Машина абсолютно стандартная, мы принципиально никаких современных систем не встраивали. Ездили так, как ездили наши отцы в СССР. Машине 40 лет, она, конечно, ломается. Ни дня без поломки, были и большие поломки, например, двигатель. Чиним и едем дальше», - добавил путешественник.

Дальнее путешествие на советском автомобиле сопряжено с трудностями, касающимися надежности и комфорта, однако случай с путешествием на «Москвиче» по России не единственный — так, «ВАЗ-2101» даже побывал в кругосветном путешествии, заявил ранее автоэксперт Игорь Моржаретто «Радиоточке НСН».



