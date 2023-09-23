Пустыня Каракумы включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе Дефицит бюджета РФ в 2024 году составит 1,6 трлн руб. Колонна протестующих в Ереване подошла к посольству РФ Тотальный масочный режим не будут вводить в РФ из-за роста COVID-19 Изменение климата может привести к дефициту пива