Пустыня Каракумы включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде включила пустынные экосистемы «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи» в Список всемирного наследия. Об этом сообщили в МИД Туркмении.
Объекты добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», представленной Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном.
Как отметили в организации, пустыни являются моделью непрерывных эколого-биологических процессов, которые определяют адаптацию и выживание флоры и фауны в изменяющихся экстремальных окружающих условиях. Включение объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения животных и растений, которые могут исчезнуть в глобальном масштабе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru